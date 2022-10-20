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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса объяснил улучшение результатов «Динамо»

20 Октября 2022 • 10:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Новичок московского «Динамо» Эли Даса высказался об игре своей команды в последних поединках. «Бело-голубые» одержали две победы подряд.

«Мне кажется, иногда просто нужно время, чтобы футболисты начали понимать друг друга. Мы упорно трудимся, чтобы был результат. Делаем все для этого», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» на выезде встретится с другим столичным клубом – «Локомотивом». Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября.

После 13 туров «Динамо» идет на восьмом месте в РПЛ, а «железнодорожники» занимают 13-ю строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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