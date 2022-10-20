Даса объяснил улучшение результатов «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Эли Даса высказался об игре своей команды в последних поединках. «Бело-голубые» одержали две победы подряд.

«Мне кажется, иногда просто нужно время, чтобы футболисты начали понимать друг друга. Мы упорно трудимся, чтобы был результат. Делаем все для этого», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» на выезде встретится с другим столичным клубом – «Локомотивом». Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября.

После 13 туров «Динамо» идет на восьмом месте в РПЛ, а «железнодорожники» занимают 13-ю строчку.