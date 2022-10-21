Сёмин назвал главную проблему «Локомотива» в первой половине сезона

Легендарный тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о проблемах «железнодорожников» в первой половине сезона.

«Физическое состояние. Подготовка к чемпионату была провалена. Ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась», – заявил бывший наставник российской национальной команды в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению Сёмина, прогресс коллектива в последних играх связан с постоянной практикой, что позволяет клубу прибавлять от матча к матчу.

После 13 туров в Российской премьер-лиге «Локомотив» находится на 13-м месте с 12 баллами. Клуб находится в поиске главного тренера после отставки Йозефа Циннбауэра.