Сазонов: Матч с «Ростовом» показал, что «Динамо» справилось со сложным периодом

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о последних результатах команды.

«Отлично, что у команды две победы подряд. Мы прошли сложный этап, когда мы проигрывали и играли не так, как хотели. Думаю, матч с «Ростовом» показал, что мы справились с этим периодом», — приводит слова Сазонова «Чемпионат».

Футболист надеется, что его команда с каждым матчем будет прибавлять и наконец-то сыграет на «ноль».

В текущем сезоне 20-летний защитник принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых получил четыре желтые карточки.

После 13-ти туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.