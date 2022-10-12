Агент Кухты: «Возвращение в «Локомотив»? Пока говорить об этом рано»

Милан Мартинович, агент форварда столичного «Локомотива» Яна Кухты, рассказал о перспективах своего клиента вернуться в Москву.

«У «Спарты» есть опция выкупа трансфера. Ближе к ситуации мы посмотрим, что будет происходить. Пока о чём-то конкретно говорить — слишком рано», – заявил представитель чешского форварда в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в составе «железнодорожников» нападающий провёл вторую половину прошлого сезона, однако перед стартом текущей кампании Кухта вернулся на родину. Контракт Яна с «Локомотивом» активен до конца сезона 2025/2026.

