Самедов – о ситуации в «Локомотиве»: «Мои ожидания — это мои проблемы»

Трёхкратный обладатель кубка России в составе московского «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал ситуацию в клубе.

Бывший футболист предполагает, что у кого-то были другие предположения и ожидания насчёт работы в клубе немецких специалистов, однако в конце концов некоторые вещи пошли не по плану.

«Но мои ожидания — это мои проблемы», - цитирует Самедова «РБ Спорт».

Футболист считает, что, скорее всего, произошедшее логично. Более того, игрок не видел логичных вещей в нынешнем «Локомотиве» в принципе.

Самедов также заявил, что многие футболисты в команде не соответствуют амбициям клуба.