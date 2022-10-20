Даса – о Йокановиче: «Мы следуем тому, что он говорит»

Израильский новичок столичного «Динамо» Эли Даса высказался о требованиях наставника московского клуба Славиши Йокановича.

«Он главный тренер, мы следуем тому, что он говорит. Иногда нужно немного времени, чтобы встроить новых игроков. Нужно учитывать, что у нас в команде смесь молодых футболистов с опытными. Мы не стоим на месте, мы развиваемся», – заявил бывший игрок «Витесса» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Йоканович возглавил «Динамо» перед стартом текущего розыгрыша Российской премьер-лиги. Под его руководством московский коллектив находится на восьмой строчке в таблице чемпионата после 13 туров с 20 набранными баллами.

