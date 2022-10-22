Гранат считает, что проигравшему в матче «Локомотив» — «Динамо» будет сложно бороться за высокие места

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Локомотивом.

Эксперт признался, что не видит в предстоящей встрече явного фаворита, отметив лишь, что эта игра имеет высокую важность для обоих коллективов.

«Проигравшей команде будет сложно бороться за высокие места. Для «Локомотива» поражение от «Динамо» может означать одно — к топ-5 приблизиться будет очень сложно», — цитирует Граната «Чемпионат».

Напомним, что на данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 20 набранных очков. «Железнодорожники», в свою очередь, располагаются на 13-й строчке с 12 баллами.

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 22 октября. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.