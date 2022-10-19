Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса: «Захарян играл бы в стартовом составе «Челси»

19 Октября 2022 • 17:08 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
1 4.70 X 3.80 2 1.75
Через 2 ч. 26 мин.

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

Напомним, 19-летний россиянин был близок к трансферу в английский клуб минувшим летом, однако сделку не удалось осуществить из-за технических сложностей, связанных с переводом денежных средств. Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

Даса считает, что Захарян смог бы закрепиться в основном составе «синих».

«Арсен Захарян — очень качественный игрок, талант. Мне кажется, он играл бы в стартовом составе «Челси». Для него очень важно играть на поле. Думаю, у него получилось бы», — цитирует израильтянина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 16 матчей, забив в них два гола и отдав пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Эли Даса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
18:59 · Кубок России
Как «Оренбург» и «Ахмат» забивали на любой вкус - видео видео
18:52 · Россия. Премьер-лига
Иван Куарезма: «Россия — огромная страна, к таким расстояниям нужно привыкать»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Федотов оценил перформанс Чалова против «Спартака»
18:07 · Кубок России
Сторожук: «Глупейшие пенальти, глупейшие ошибки не позволяют одержать победу»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Федотов ответил на вопрос о проблемах из-за отсутствия Дивеева
18:03 · Кубок России
Галактионов: «Девять изменений в составе - это шанс для других игроков»
17:58 · Кубок России
Нагучев: «Воронеж — один из самых спартаковских городов в нашей стране»
17:55 · Кубок России
Пятибратов: «Спартак» меняется даже по ходу матчей»
17:55 · Кубок России
Известны причины отсутствия Джикии на матче против «Факела»
17:50 · Кубок России
Абаскаль назвал сильные стороны дебютанта «Спартака» Зорина
17:48 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «В обороне нам пока не хватает людей»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Куликов: Хочется верить, что «Локомотив» вылезет из зоны стыковых матчей
17:36 · Россия. Премьер-лига
Федотов – о голе Зиньковского: «Шансов у Акинфеева не было»
17:34 · Кубок России
«Оренбург» добыл волевую победу в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата» 1
17:30 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Не думаю, что чемпионат России будет приостановлен
Все новости
Рекомендуем