Даса: «Захарян играл бы в стартовом составе «Челси»

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

Напомним, 19-летний россиянин был близок к трансферу в английский клуб минувшим летом, однако сделку не удалось осуществить из-за технических сложностей, связанных с переводом денежных средств. Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

Даса считает, что Захарян смог бы закрепиться в основном составе «синих».

«Арсен Захарян — очень качественный игрок, талант. Мне кажется, он играл бы в стартовом составе «Челси». Для него очень важно играть на поле. Думаю, у него получилось бы», — цитирует израильтянина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 16 матчей, забив в них два гола и отдав пять результативных передач.