Пивоваров высказался об игре Захаряна в текущем сезоне

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос об игре полузащитника Арсена Захаряна в текущем сезоне.

«Арсен Захарян после истории с «Челси» сдал? Мне кажется, он бьется на поле каждую минуту», — заявил Пивоваров порталу «Спорт-Экспресс».

Напомним, 19-летний игрок в минувшее трансферное окно мог перейти в лондонский «Челси», но стороны не смогли оформить трансфер из-за санкций.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач. Действующий контракт игрока с «Динамо» рассчитан до 2024 года.