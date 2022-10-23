Лаксальт: «Яшин — легенда всего футбола, не только «Динамо»

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о легенде московского клуба Льве Яшине.

Напомним, вчера, 22 октября, экс-вратарю сборной СССР могло бы исполниться 93 года. В этот же день «бело-голубые» одержали победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Когда узнал, что мы будем играть в форме другого цвета, спросил, почему, мне рассказали. Это великолепно. Этот цвет дал хороший результат нам, болельщикам «Динамо», это останется в памяти. Яшин — легенда всего футбола, не только «Динамо», — приводит слова Лаксальта ТАСС.

Напомним, Яшин выступал за «Динамо» в период с 1950 по 1971 год. Всего в составе московской команды голкипер провёл 336 матчей, пропустив в них 262 гола и 166 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. В 1963 году Яшин стал обладателем «Золотого мяча».