Сёмин оценил перспективы «Локомотива» после смены тренерского штаба

Экс-рулевой столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах команды после смены тренерского штаба. После увольнения немцев «железнодорожников» будут тренировать Андрей Фёдоров, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

«Календарь очень сложный. «Динамо», ЦСКА, «Спартак». Многое решится в этих матчах. Шансы 50 на 50. Тренеры на правильном пути. Уделили внимание обороне - самому слабому месту», - передает слова опытного специалиста «Спорт-экспресс».

После 13 туров «Локомотив» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице российского чемпионата. В ближайшем матче «железнодорожники» встретятся с «Динамо». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября.