Камано: «Я уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано оценил вероятность вылета «железнодорожников» в Первую лигу по итогам текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, после 13 туров «Локомотив» располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 12 набранных очков. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 22 октября против «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

Камано считает, что москвичи ещё способны вернуться в лидирующую пятёрку РПЛ.

«Я уверен, что «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ. Почему мы должны вылетать? Мы делаем всё возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Конечно, команда постарается вернуться в топ-5», — приводит слова Камано «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Камано провёл в составе «железнодорожников» 16 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.