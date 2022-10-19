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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камано: «Я уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ»

19 Октября 2022 • 11:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано оценил вероятность вылета «железнодорожников» в Первую лигу по итогам текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, после 13 туров «Локомотив» располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 12 набранных очков. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 22 октября против «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

Камано считает, что москвичи ещё способны вернуться в лидирующую пятёрку РПЛ.

«Я уверен, что «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ. Почему мы должны вылетать? Мы делаем всё возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Конечно, команда постарается вернуться в топ-5», — приводит слова Камано «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Камано провёл в составе «железнодорожников» 16 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Франсуа Камано
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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