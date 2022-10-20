Кечинов: «Захарян ещё не готов к «Челси»

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Был разговор про Захаряна и «Челси». Я специально посмотрел: там такие футболисты в запасе сидят — с именами, игроки серьёзных сборных! Ну как Захарян там может играть в основном составе? Даже если придёт — наверняка отдадут в аренду. Пока он ещё не готов», – заявил экс-футболист «красно-белых» в интервью «Чемпионату».

По словам эксперта, российским игрокам необходимо поступательно осваиваться в европейских турнирах, а не сразу прыгать на уровень топ-команд. Тем не менее Кечинов отметил, что молодые футболисты могут переехать в сильные лиги, если продолжат развиваться даже сильнее, чем сейчас.

Напомним, что летом Арсен Захарян мог стать игроком «Челси», однако сделке помешали юридические трудности, связанные с оплатой трансфера.

