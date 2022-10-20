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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Захарян ещё не готов к «Челси»

20 Октября 2022 • 23:16 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Был разговор про Захаряна и «Челси». Я специально посмотрел: там такие футболисты в запасе сидят — с именами, игроки серьёзных сборных! Ну как Захарян там может играть в основном составе? Даже если придёт — наверняка отдадут в аренду. Пока он ещё не готов», – заявил экс-футболист «красно-белых» в интервью «Чемпионату».

По словам эксперта, российским игрокам необходимо поступательно осваиваться в европейских турнирах, а не сразу прыгать на уровень топ-команд. Тем не менее Кечинов отметил, что молодые футболисты могут переехать в сильные лиги, если продолжат развиваться даже сильнее, чем сейчас.

Напомним, что летом Арсен Захарян мог стать игроком «Челси», однако сделке помешали юридические трудности, связанные с оплатой трансфера.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Кечинов Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Leonardis
20 Октября 2022 в 23:20
какой Челси, кто это пургу нагоняет...
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