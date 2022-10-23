Норманн считает, что «Динамо» войдёт в тройку призёров РПЛ по итогам сезона

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.

По мнению 26-летнего футболиста, «бел-голубые» обязательно окажутся в тройке призёров по итогам нынешнего сезона, если продолжат так играть и дальше.

«Мне понравился матч, парни молодцы. На мой взгляд, команда здорово играла. Рад, что мы победили. Сможет ли «Динамо» попасть в топ-3 РПЛ? Посмотрим. Если мы продолжим так играть, то по итогу сезона обязательно окажемся в тройке», — приводит слова Норманна «РБ Спорт».

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России динамовцы расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание от третьего места на сегодняшний день составляет три балла. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 29 октября против «Химок». Начало — в 14:00 по московскому времени.