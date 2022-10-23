В «Динамо» заявили, что никогда не оказывали давление на Йокановича

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после победы над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ высказался о главном тренере «бело-голубых» Славише Йокановиче.

По словам Пивоварова, клуб всегда поддерживал сербского специалиста и не оказывал на него давления, несмотря на неудачные результаты команды в предыдущих турах.

«Мы всегда поддерживали Йокановича. Никакого давления со стороны менеджмента не оказывалось», — приводит слова Пивоварова Sport24.

По итогам прошедшей игры гендиректор особенно отметил игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и нападающего Фёдора Смолова, забившего свой 100-й мяч в рамках РПЛ.

После 14 проведённых матчей динамовцы расположились на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России с 23 набранными очками в своём активе.