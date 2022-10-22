Источник: Лоськов и Пашинин могут не беспокоиться за свои места в «Локомотиве»

Мало кто сомневается в том, что московский «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов - судя по последним публикациям, это можно называть «секретом полишинеля». Некоторые источники уже говорят об этом как о свершившемся факте.

Например, телеграм-канал «Ложе Прессы», который также уточняет, что с приходом Галактионова Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин сохранят свои роли в клубе - на них «люстрация» распространяться не будет и опасаться увольнения им не стоит.

Напомним, что в четырнадцатом туре российской Премьер-лиги «Локомотив» снова проиграл, на сей раз в дерби - 1:3 с московским «Динамо».