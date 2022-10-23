В «Динамо» отреагировали на 100 голов Смолова в РПЛ

Павел Пивоваров, занимающий пост генерального директора столичного «Динамо», высказался о бомбардирском достижении нападающего Фёдора Смолова. Во вчерашнем дерби с «Локомотивом» 32-летний форвард забил 100-й гол в чемпионате России.

«Мы все рады за него. Конечно, это великолепное достижение», - приводит слова функционера ТАСС.

Дерби между «Локомотивом» и «Динамо» завершилось победой «бело-голубых» со счетом 3:1. В этом матче Смолов отличился с 11-метрой отметки.

В текущем розыгрыше РПЛ Фёдор провел 12 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и две голевые передачи.