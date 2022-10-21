Сазонов: «Мы сделаем всё, чтобы забраться наверх в таблице»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал положение команды в турнирной таблице РПЛ.

«Десятое место для «Динамо» — непозволительно. Сейчас мы сделаем всё, чтобы забраться наверх», — цитирует слова Сазонова «Чемпионат».

Футболист заявил, что любая команда хочет добиваться положительного результата, поэтому «Динамо» было тяжело в прошлых играх, ведь хочется быть максимально высоко.

В текущем сезоне 20-летний Сазонов принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых получил четыре желтые карточки.

После 13-ти туров «Динамо» занимает 8-е место в чемпионате России, набрав 20 очков.