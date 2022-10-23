Керк: «Уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ»

Вингер московского «Локомотива» Джирано Керк высказался о дальнейших перспективах своей команды после поражения от «Динамо» (1:3) в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ, потому что у нашей команды есть качество», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» с 12 баллами занимают лишь 14-е место в турнирной таблице. В рамках 15-го тура чемпионата страны «Локомотив» встретится с ЦСКА. Столичное дерби состоится в субботу, 29 октября, на стадионе «РЖД Арена».