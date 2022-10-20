Даса рассказал о нынешней атмосфере в «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал об атмосфере в стане «бело-голубых».

Израильский футболист назвал текущую атмосферу в коллективе хорошей, отметив, что никакого конфликта в раздевалке «Динамо» нет.

«У нас не критическое положение в таблице. Всего лишь 5 очков отставания от тройки, всё может измениться очень быстро, буквально за два тура. Внутри команды полный порядок. Мы сконцентрированы на общей цели и намерены делать всё, чтобы улучшить наши результаты», — приводит слова футболиста Sport24.

Напомним, после 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков. От лидирующего «Зенита» «бело-голубые» отстают на 13 баллов. Свой следующий матч подопечные Славиши Йокановича проведут 22 октября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.