Камано: «Я не знаю, кто такой Юрий Семин»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о возможном возращении Юрия Сёмина на пост главного тренера «железнодорожников».

Напомним, после поражения «красно-зелёных» в матче 12-го тура РПЛ от «Сочи» (0:4) в отставку был отправлен наставник команды Йозеф Циннбауэр. Среди главных претендентов на освободившийся пост пресса называет нынешнего главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова. Однако и Сёмин является одним из кандидатов.

«Я не знаю, кто такой Юрий Семин. Плюс я не говорю по-русски. Есть другие футболисты, которые, возможно, могут ответить на этот вопрос», — цитирует Камано «Спорт-Экспресс».

На сегодняшний день последним местом работы 75-летнего Сёмина остаётся «Ростов», который тренер покинул осенью прошлого года. Напомним, специалист возглавлял «Локомотив» в период с 1992 по 2005 год, а также с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020. Вместе с московской командой он трижды выигрывал чемпионат России, а также шесть раз становился обладателем Кубка страны.