Сотый гол Смолова в РПЛ помог «Динамо» переиграть «Локомотив» в столичном дерби

«Динамо» одолело «Локомотив» в дерби со счетом 3:1. Победу своему клубу помог добыть Фёдор Смолов, забивший 100-й гол в РПЛ за свой коллектив.

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Локомотив - Динамо. 1:3. Гол с пенальти Даниила Фомина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Локомотив - Динамо. 1:2. Гол Арсена Захаряна (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Локомотив - Динамо. Гол Захаряна отменен из-за офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Локомотив - Динамо. 1:1. Гол с пенальти Федора Смолова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Локомотив - Динамо. 1:0. Гол Франсуа Камано (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«Локомотив» в нынешнем сезоне смотрится слишком слабо. В отставку уже были отправлены Компер и Циннбауэр, которые руководили команду. С самых первых туров «железнодорожники» осели в нижней части турнирной таблицы, откуда выбраться команде пока не удается. До прошлого тура «Локо» располагался в зоне переходных матчей, но под руководством Федорова команда сыграла несколько неплохих встреч. Победа со счетом 1:0 в матче прошлого тура над «Торпедо» не помогла команде из Москвы, ведь она не выбралась из зоны вылета. Стоит отметить, что среди недели «Локомотив» в Фонбет Кубке России обыграл «Химки» на своем поле со счетом 1:0, что позволило удержать на второй строчке в группе.

Футболисты «Динамо», как и соперник, не имеют успеха в первом круге чемпионата, однако коллектив Йокановича, в отличие от «железнодорожников», пока не опускается ниже восьмой строчки в таблицу. От зоны переходных матчей «бело-голубых» отделяет уже 8 очков, что позволяет команде с оптимизмом смотреть в будущие игры. В рамках поединка последнего тура «бело-голубые» смогли одолеть со счетом 3:2 «Оренбург». Эта победа положила конец серии команды из 4 поражений кряду. Среди недели «Динамо» удалось возглавить группу в Фонбет Кубке России после уверенной победы над «Ростовом» - 3:1.

Московское дерби стартовала без раскачки, и уже на первой минуте поединка «Локомотив» неожиданно вышел вперед. Керк с правой бровки сыграл пяткой на Живоглядова. Последнему удалось подать мяч на дальнюю штангу, где защитники «Динамо» проворонили подключение Камано, переправившего сферу в сетку и открывшего счет на табло – 1:0. «Динамо» имело шанс отыграться буквально сразу. После подачи от углового флага Смолов сумел выиграть борьбу за позицию, после чего нанес удар по воротам, но Гилерме успел среагировать в воротах и спасти свой коллектив.

Давление «Динамо» не угасало, и «бело-голубые» вовсю неслись вперед, пытаясь отыграться. Высокий темп игры влиял на состояние игроков, и ближе к середине тайма едва не завершил игру досрочно Дмитрий Живоглядов. К счастью для футболиста, он смог продолжить игру и приносить пользу своему коллективу. На 28-й минуте игры Смолов снова получил передачу от Захаряна в центре штрафной соперника, после чего макушкой головы попытался срезать сферу в ворота, но Гилерме смог спасти свой коллектив.

Во второй половине первого тайма «Локомотив» заработал право реализовать 11-метровый удар. К мячу подошел Фёдор Смолов, который пробил в правый от себя угол ворот соперника, в то время, как Гилерме упал в противоположную область, позволив Фёдору забить 100-й гол за карьеру в чемпионате России – 1:1. Уже через пять минут команда гостей вышла вперед, но гол, забитый Захаряном не был засчитан ввиду офсайда у игрока «бело-голубых». Концовка первого тайма увенчалась карточками для Макарова и Тикнизяна за потасовку.

В перерыве замен в составе соперников не произошло. Первым после паузы о себе напомнил Диего Лаксальт, который жестко столкнулся с Тикнизяном и стал виновником эпизода, получив в свой пассив карточку желтого цвета. Команды команду позабыли об атаке. Они действовали исключительно без моментов, выманивая друг друга на свою половину поля. На 63-й минуте игры «Динамо» все же удалось выйти вперед. Заработали «бело-голубые» штрафной удар и карточку для Станислава Магкеева, который сзади заехал по ногам сопернику. К мячу подошел Арсен Захарян, который пробил по рамке противника, попал в плечо Едваю, и сфера, изменив траекторию, оказалась в сетке – 1:2.

В середине второго тайма на поле в составе команд появились Вячеслав Грулёв у «Динамо» и Константин Марадишвили у «Локомотива». На 68-й минуте игры Роберто Фернандес снес Антона Миранчука в центре поля, за что был наказан карточкой желтого цвета. Нгамале же у «Динамо» имел все шансы буквально через минуту поразить соперника, но затянул с ударом, позволив Гилерме сократить дистанцию и отразить сферу в ближнем бою. В концовке игры на поле появились Педринью, Лесовой, Ненахов и Тюкавин. Уже в компенсированное время второго тайма «Динамо» заработало пенальти, который смог реализовать Фомин – 3:1. 100-й гол Смолова в РПЛ помог «бело-голубым» добыть победу в дерби.