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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нгамалё назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Швейцарии

19 Октября 2022 • 11:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё сравнил чемпионат России с швейцарским первенством, где он ранее выступал за «Янг Бойз».

Камерунец отметил высокий уровень футбола в России, где все команды стараются действовать агрессивно.

«Соглашусь со словами Эли Дасы, что российский чемпионат более агрессивный. Здесь более быстрая и интенсивная игра, чем в Швейцарии. В РПЛ высокий уровень футбола», — приводит слова Нгамалё Sport24.

Напомним, 28-летний футболист стал игроком «Динамо» минувшим летом, подписав с российским клубом двухлетнее соглашение. Всего в составе «бело-голубых» Нгамалё успел провести шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Свой следующий матч динамовцы проведут 22 октября против «Локомотива». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Янг Бойз Муми Нгамалё
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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