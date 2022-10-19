Нгамалё назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Швейцарии

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё сравнил чемпионат России с швейцарским первенством, где он ранее выступал за «Янг Бойз».

Камерунец отметил высокий уровень футбола в России, где все команды стараются действовать агрессивно.

«Соглашусь со словами Эли Дасы, что российский чемпионат более агрессивный. Здесь более быстрая и интенсивная игра, чем в Швейцарии. В РПЛ высокий уровень футбола», — приводит слова Нгамалё Sport24.

Напомним, 28-летний футболист стал игроком «Динамо» минувшим летом, подписав с российским клубом двухлетнее соглашение. Всего в составе «бело-голубых» Нгамалё успел провести шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Свой следующий матч динамовцы проведут 22 октября против «Локомотива». Начало — в 19:00 по московскому времени.