Галактионов возглавит «Локомотив» уже на следующей неделе, сообщает источник

Московский «Локомотив» остался без тренера после увольнения Йозефа Циннбауэра, и первоначально предполагалось, что «поезд» дотянет до ближайшего перегона, то есть зимы, а уже там будут менять «машиниста». Им должен был стать Михаил Галактионов, который пока что тренирует «Пари НН» и имеет некоторые обязательства перед этим клубом.

Однако, как сообщает «Чемпионат», это должно случиться на самом деле уже на следующей неделе. Так ли это, подтвердится в самое ближайшее время. Между тем уже в субботу «Локомотиву» предстоит сыграть с московским «Динамо» в рамках четырнадцатого тура чемпионата РПЛ.