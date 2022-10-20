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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов возглавит «Локомотив» уже на следующей неделе, сообщает источник

20 Октября 2022 • 18:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Московский «Локомотив» остался без тренера после увольнения Йозефа Циннбауэра, и первоначально предполагалось, что «поезд» дотянет до ближайшего перегона, то есть зимы, а уже там будут менять «машиниста». Им должен был стать Михаил Галактионов, который пока что тренирует «Пари НН» и имеет некоторые обязательства перед этим клубом.

Однако, как сообщает «Чемпионат», это должно случиться на самом деле уже на следующей неделе. Так ли это, подтвердится в самое ближайшее время. Между тем уже в субботу «Локомотиву» предстоит сыграть с московским «Динамо» в рамках четырнадцатого тура чемпионата РПЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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