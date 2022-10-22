«Локомотив» назвал игроков, которые пропустят дерби с «Динамо»

На официальном сайте столичного «Локомотива» опубликована информация о кадровых потерях команды в преддверии встречи с «Динамо» в 14-м туре Российской премьер-лиги.

«Дерби пропустят Фассон, Жемалетдинов и Игнатьев, остальные готовы. Ждем интересной игры!» - говорится в публикации пресс-службы «железнодорожников».

Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября. Начало встречи – в 19:00 по местному времени.

По итогам 13 туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают 13-место в турнирной таблице, а «бело-голубые» располагаются на восьмой позиции.