Лаксальт: «Я не могу представить «Динамо» в итальянском чемпионате»

Уругвайский защитник столичного «Динамо» Диего Лаксальт высказался об уровне своей нынешней команды на фоне клубов итальянской Серии А.

«Какое место занимало бы «Динамо» в Серии А? Сложно сказать. Я не могу представить «Динамо» в итальянском чемпионате. Серия А намного сложнее, чем РПЛ, — у меня нет сомнений», – цитирует игрока уругвайской сборной издание «РБ Спорт».

Отметим, что в Италии Лаксальт провёл большую часть карьеры, выступая за «Интер», «Болонью», «Дженоа», «Эмполи», «Милан» и «Торино». В московском коллективе с 2021 года Диего провёл лишь 22 игры во всех соревнованиях.

