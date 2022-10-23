Лев Лещенко: «Динамо» сейчас пользуется прошлогодними наработками»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу «бело-голубых» над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.

По мнению Лещенко, динамовцы постепенно находят свою игру, пользуясь при этом прошлогодними наработками.

«Эта команда сейчас пользуется прошлогодними наработками — быстрое подключение в атаку, высокий прессинг, правильную ротацию. «Динамо» по-настоящему разыгралось! Старт сезона у команды не получился, но три победы в последних трёх матчах позволят выправить динамовцам турнирное положение и приблизиться к «Зениту», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Также артист отметил значимость победы именно в день рождения легендарного вратаря «бело-голубых» Льва Яшина, которому 22 октября исполнилось бы 93 года.

После 14 проведённых матчей динамовцы набрали 23 очка и расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 29 октября против «Химок». Начало — в 14:00 по московскому времени.