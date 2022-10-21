Женский футбольный клуб «Локомотив» взял бронзу чемпионата России

Женский футбольный клуб «Локомотив» занял итоговое третье место в турнирной таблице чемпионата России. Это произошло после того, как футболистки московской команды на домашнем стадионе обыграли «Ростов» со счётом 3:1.

В составе «железнодорожниц» два гола на свой счёт записала Кристина Хорошева, ещё один - Анна Беломытцева. Гости сумели уйти от сухого поражения благодаря автоголу Марии Галай.

В концовке матча с поля была удалена полузащитница «жёлто-синих» Ася Туриева.

В прошлом сезоне «красно-зелёные» становились чемпионками страны, лучшим бомбардиром по итогам турнира была признана нападающая «Локомотива» Нелли Коровкина.