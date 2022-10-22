​Смолов забил 100 голов в РПЛ

В субботу вечером матч 14-го тура чемпионата России проводят «Локомотив» и «Динамо». «Железнодорожники» быстро забили в дерби, но чуть позже количество единиц на табло уравнял нападающий Фёдор Смолов – он реализовал одиннадцатиметровый удар.

Для Смолова этот гол стал 100-м в рамках Российской премьер-лиги. Чтобы покорить эту отметку, нападающему понадобилось 286 матчей.

Стоит сказать, что свой первый гол в Премьер-лиге Фёдор Смолов забил 27 сентября 2008 года – тогда он расписался в воротах «Крыльев Советов», будучи игроком «Динамо».

Следить за развитием событий в матче «Локомотив» - «Динамо» можно в текстовой трансляции.