Лещук назвал задачу «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Страж ворот московского «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от поединка с «Локомотивом» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«У нас качество игроков достаточно хорошее. Независимо от того, что происходит в «Локо», мы должны выходить и играть в свой футбол, добиваться положительного результата», - передают слова Лещука «Известия».

Столичное дерби состоится в сегодня, 22 октября, на стадионе «РЖД Арена». В преддверии этого матча «железнодорожники» с 12 баллами занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «бело-голубые» располагаются на восьмой строчке, набрав 20 очков.