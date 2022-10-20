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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор – о Лоськове: «Он дал мне очень много советов»

20 Октября 2022 • 11:40 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Французский форвард «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своём отношении к легенде «железнодорожников» Дмитрию Лоськову.

Напомним, что Лоськов вместе с Олегом Пашининым вернулись в тренерский состав столичного коллектива. «Я буду тренироваться с ним. Он дал мне очень много советов. Надеюсь, мы сможем возобновить эти тренировки. Пока их не было, но прошло всего несколько дней с момента возвращения Лоськова и Пашинина», – заявил бывший футболист «Монако» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что экс-игроки «Локомотива» вошли в тренерский штаб Андрея Фёдорова, исполняющего обязанности наставника «железнодорожников». В двух матчах после увольнения Йозефа Циннбауэра московский клуб одержал две победы. В Российской премьер-лиге «Локомотив» находится на 13-й строчке после 13 туров.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Вильсон Изидор
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