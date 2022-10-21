Ринат Билялетдинов назвал лучшего кандидата на пост главного тренера «Локомотива»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о том, кто должен возглавить «Локомотив».

«Считаю, что лучшей кандидатуры, чем Юрий Сёмин, нет. История показывает: успеха «Локомотив» добивается тогда, когда его тренирует человек, который прикипает к нему душой», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива» является нынешний наставник «Пари НН» и молодежной сборной России Михаил Галактионов. По сведениям СМИ, специалист подпишет с «железнодорожниками» трехлетние трудовое соглашение.