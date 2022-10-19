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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор — об отменённом взятии ворот в игре с «Химками»: «Для меня это чистый гол»

19 Октября 2022 • 16:42 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Химки
окончен

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал свой отменённый гол в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Химок» (1:0).

Напомним, при счёте 1:0 в пользу «железнодорожников» главный арбитр встречи Алексей Амелин не стал засчитывать гол Изидора, зафиксировав атаку вратаря.

«Для меня это чистый гол. Но рефери принял другое решение. Вратарь «Химок» выронил мяч, и я попытался ударить по воротам. VAR отменил гол», — приводит слова Изидора Sport24.

После этой победы «Локомотив» возглавил турнирную таблицу группы A, опередив «Краснодар» на одно очко, при этом «быки» провели на один матч меньше. Свою следующую встречу «железнодорожники» проведут 22 октября против «Динамо» в рамках 14-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Алексей Амелин Вильсон Изидор
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