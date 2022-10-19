Изидор — об отменённом взятии ворот в игре с «Химками»: «Для меня это чистый гол»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал свой отменённый гол в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Химок» (1:0).

Напомним, при счёте 1:0 в пользу «железнодорожников» главный арбитр встречи Алексей Амелин не стал засчитывать гол Изидора, зафиксировав атаку вратаря.

«Для меня это чистый гол. Но рефери принял другое решение. Вратарь «Химок» выронил мяч, и я попытался ударить по воротам. VAR отменил гол», — приводит слова Изидора Sport24.

После этой победы «Локомотив» возглавил турнирную таблицу группы A, опередив «Краснодар» на одно очко, при этом «быки» провели на один матч меньше. Свою следующую встречу «железнодорожники» проведут 22 октября против «Динамо» в рамках 14-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по московскому времени.