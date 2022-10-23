Мостовой: «Динамо» воспользовалось ошибками «Локомотива»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом» в матче 14-го тура чемпионата России. «Бело-голубые» выиграли на «РЖД Арене» со счетом 3:1.

«Просматривалась ничья, но «Динамо» воспользовалось ошибками «Локомотива». Выиграла та команда, которая больше сбалансирована. В «Динамо» всё нормально», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

«Динамо» поднялось на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Локомотив» опустился на 14-ю позицию.

В следующем туре «бело-голубые» сыграют с «Химками», а «железнодорожники» - с ЦСКА.