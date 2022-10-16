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Пивоваров рассказал о ситуации с Норманном

16 Октября 2022 • 16:25 Комментировать
Факел
...
Ростов
22.10 16:30

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника Матиаса Норманна у «Ростова». Напомним, 26-летний норвежец выступает за «бело-голубых» на правах аренды.

«Обязателен ли выкуп Норманна по завершении аренды? Нет. Есть право выкупа. Можем выкупать, можем — нет», — заявил Пивоваров «РБ Спорту».

Функционер отметил, что пока считает состав команды полностью укомплектованным, но нужно посмотреть, что будет ближе к паузе.  

В текущем сезоне Норманн принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Павел Пивоваров Матиас Норманн
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