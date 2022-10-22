​Смолов – в основе «Динамо» на дерби с «Локомотивом»

В субботу «Динамо» будет проводить гостевой матч чемпионата России против «Локомотива». Наставник «бело-голубых» Славиша Йоканович решил выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей:

Шунин, Сазонов, Лаксальт, Фернандес, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Смолов.

Как видим, на острие атаки «Динамо» окажется Фёдор Смолов, а Константин Тюкавин начнёт игру в запасе.

Московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за противостоянием во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

«Динамо» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.