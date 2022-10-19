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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Динамо» Лещук: «Мы потихоньку приспосабливаемся к требованиям Йокановича»

19 Октября 2022 • 10:15 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Ростов
окончен

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после победы над «Ростовом» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России поделился мнением о главном тренере «бело-голубых» Славише Йокановиче.

Напомним, сербский специалист возглавил москвичей минувшим летом, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. Голкипер отказался сравнивать тренеров между собой, отметив, что под руководством Шварца динамовцы играли на протяжении нескольких лет, а к требованиям Йокановича команде ещё только предстоит привыкнуть.

«Сейчас прошло не так много времени после прихода Йокановича, мы потихоньку приспосабливаемся к его требованиям. Пока рано сравнивать эти команды. Может быть, об этом можно будет поговорить после чемпионата», — приводит слова Лещука Metaratings.

После 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» располагается на восьмом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 20 набранных очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 22 октября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Игорь Лещук Сандро Шварц
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