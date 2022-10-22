Фомин: «Победили заслуженно, имели преимущество»

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Локомотива», забив сопернику три мяча. Это случилось аккурат в день рождения легендарного Льва Яшина. Третий мяч своей команды в матче забил полузащитник Даниил Фомин, который повторил рекорд чемпионата России, после чего прокомментировал события встречи. Он считает, что его команда вполне заслужила итоговый успех.

- Не очень хорошо начали матч. Не вошли в игру. Самое главное — смогли реабилитироваться и вернуться. Сегодня мы играли с преимуществом и заслуженно победили, - цитирует слова Фомина издание «Спорт-экспресс».