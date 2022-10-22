Степашин: «Вылет «Локомотива»? Да вы что!»

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Локомотива», забив сопернику три мяча. В стане московского «Динамо» довольны итогами, и, как водится, решили утешить также и железнодорожников. Так, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин дал понять, что не верит в возможность вылета «Локомотива».

- В «Локомотиве» все будет нормально. А в «Динамо» лучше. Люди ушли, немцы уехали. Будут свои, из Нижнего Новгорода. Может ли «Локомотив» вылететь? Нет, вы что! Еще столько играть, - цитирует слова Степашина Sport24.