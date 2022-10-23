​«Локомотив» закрасил граффити с легендами клуба

Известный комментатор Тимур Журавель поделился интересным наблюдением. На домашнем стадионе «Локомотива» в туннеле перед полем стены покрашены в зелёный цвет. Журавель отмечает, что раньше на стенах можно было увидеть граффити с легендами клуба и моментами завоевания «железнодорожниками» трофеев.

«Понятно, что это 48-й по значимости фактор, но граффити-коридор был призван мотивировать хозяев и повлиять на соперников. В Ливерпуле, например, такую функцию выполняет зловещая надпись This is Anfield», - делится Журавель своими мыслями в телеграм-канале «Мнение, которое…»

Напомним, что в субботу «Локомотив» проиграл домашнее дебри «Динамо» - 1:3. «Железнодорожники» на текущий момент занимают лишь 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 29 октября – против ЦСКА.