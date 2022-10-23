Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» закрасил граффити с легендами клуба

23 Октября 2022 • 12:20 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Динамо Москва
окончен

Известный комментатор Тимур Журавель поделился интересным наблюдением. На домашнем стадионе «Локомотива» в туннеле перед полем стены покрашены в зелёный цвет. Журавель отмечает, что раньше на стенах можно было увидеть граффити с легендами клуба и моментами завоевания «железнодорожниками» трофеев.

«Понятно, что это 48-й по значимости фактор, но граффити-коридор был призван мотивировать хозяев и повлиять на соперников. В Ливерпуле, например, такую функцию выполняет зловещая надпись This is Anfield», - делится Журавель своими мыслями в телеграм-канале «Мнение, которое…»

Напомним, что в субботу «Локомотив» проиграл домашнее дебри «Динамо» - 1:3. «Железнодорожники» на текущий момент занимают лишь 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 29 октября – против ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.10.22 в 14:00
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
4.80 4.00 1.71
Видео
23.10.22 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Химки Химки
1.34 5.40 9.00
Видео
23.10.22 в 19:00
Ахмат Ахмат
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.56 4.20 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
13:12 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что Смолову по силам стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ
13:01 · Россия. Премьер-лига
​Карраскаль вернулся в состав ЦСКА
12:44 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили дал прогноз на матч «Спартака», назвав «Химки» пустым местом
12:26 · Россия. Премьер-лига
Аршавин забил красивый гол на фестивале футбола – видео видео
12:20 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» закрасил граффити с легендами клуба
12:02 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи» Адамов пропустит до трёх недель
11:54 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Зенит» - «Сочи»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Яшин — легенда всего футбола, не только «Динамо»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Захарян высказался о трансфере в «Челси»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Норманн считает, что «Динамо» войдёт в тройку призёров РПЛ по итогам сезона
11:06 · Россия. Премьер-лига
Аршавин объяснил, почему Бакаев мало играет за «Зенит»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Спартак» - «Химки» от Генича
10:51 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» заявили, что никогда не оказывали давление на Йокановича
10:39 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Химки»
10:38 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно
Все новости
Рекомендуем