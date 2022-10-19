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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «Если за Смолова заплатят хорошие деньги, то «Динамо» с удовольствием его отпустит»

19 Октября 2022 • 15:46 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном уходе нападающего Фёдора Смолова из московского клуба.

Ранее сообщалось, что летом интерес к 32-летнему россиянину проявлял турецкий «Галатасарай».

По мнению эксперта, возможный уход опытного форварда никак не скажется на игре команды, поскольку в распоряжении «бело-голубых» есть 20-летний Константин Тюкавин.

«Смолов в любое время может покинуть «Динамо». Если клубы за него заплатят хорошие деньги, «бело-голубые» с удовольствием его отпустят», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В текущем сезоне Смолов провёл в составе «Динамо» 14 матчей, забив в них семь голов и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Фёдор Смолов Роман Орещук
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