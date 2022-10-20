Даса: «Россияне обычные люди, как и другие»

Защитник «Динамо» Эли Даса, перешедший в московский клуб в начале сентября из голландского «Витесса», поделился мнением о русских людях.

Израильтянин признался, что перед переездом в нашу страну он не имел никаких стереотипов о русских людях, как другие иностранцы.

«До переезда в Россию у меня не было стереотипа, как у других, что русские — странные люди или ещё что-то. Это абсолютно не так: россияне обычные люди, как и другие. Не должно быть никаких делений между людьми, ведь мы все одинаковые», — приводит слова израильтянина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Даса провёл в составе «бело-голубых» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Помимо «Витесса», ранее защитник также выступал из иерусалимский «Бейтар» и «Маккаби» из Тель-Авива.