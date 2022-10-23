Даса: «Для нас честь одержать победу в день рождения Яшина»

Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал победу в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

Израильский футболист отметил, что «бело-голубые» очень гордятся победой в день рождения легенды клуба Льва Яшина, которому 22 октября исполнилось бы 93 года.

«Играть в футболках, которые приурочены ко дню рождения Яшина — это особенный момент для клуба. Он — легенда. Для всей футбольной истории. Для нас честь одержать победу в день его рождения», — цитирует 29-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Эта победа позволила «бело-голубым» набрать 23 очка и взобраться на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч динамовцы проведут 29 октября против «Химок». Начало — в 14:00 по московскому времени.