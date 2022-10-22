Йоканович: «Показали хороший футбол»

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Локомотива», забив сопернику три мяча. После матча события игры прокомментировал Славиша Йоканович - наставник бело-голубых. Он доволен качеством продемонстрированного его командой футбола.

- Мы показали сегодня хороший футбол. Команда играла агрессивно, ребята показали характер, нам понадобилось время, чтобы вернуться в игру после быстрого гола соперников. Доволен как качеством игры, так и результатом, - цитирует слова специалиста издание «Спорт-экспресс».