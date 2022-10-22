Известны участники зимнего турнира клубов РПЛ в Абу-Даби

Стали известны участники зимнего турнира при участии коллективов Российской премьер-лиги.

По информации издания «Спорт-Экспресс», в Абу-Даби отправятся московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Ростов» и «Краснодар». Соревнование на зимних сборах пройдёт с 30 января по 11 ферваля 2023 года.

Напомним, что пауза в середине сезона стартует уже 14 ноября, а возвращение чемпионата России запланировано на начало марта следующего года.

К старту 14 тура лидером РПЛ является петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят «Спартак» и ЦСКА.

