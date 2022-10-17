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Добровинский: «Тюкавин — хороший игрок»

17 Октября 2022 • 16:23 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Адвокат Александр Добровинский оценил уровень нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Сильнее ли Тюкавин, чем Смолов? И какое у него будущее в «Динамо»? Тюкавин — хороший игрок. И нельзя говорить, сильнее он Смолова или нет. Это немножко разные футболисты по комбинаторике», — приводит слова Добровинского «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Тюкавин пока не покинет «Динамо», потому что если один нападающий получит травму, то у клуба не будет замены, сейчас «бело-голубым» нет смысла продавать игрока.

В этом сезоне на счету 20-летнего Тюкавина три забитых мяча и одна результативная передача в 15 встречах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Константин Тюкавин Александр Добровинский
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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