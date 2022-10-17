Добровинский: «Тюкавин — хороший игрок»

Адвокат Александр Добровинский оценил уровень нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Сильнее ли Тюкавин, чем Смолов? И какое у него будущее в «Динамо»? Тюкавин — хороший игрок. И нельзя говорить, сильнее он Смолова или нет. Это немножко разные футболисты по комбинаторике», — приводит слова Добровинского «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Тюкавин пока не покинет «Динамо», потому что если один нападающий получит травму, то у клуба не будет замены, сейчас «бело-голубым» нет смысла продавать игрока.

В этом сезоне на счету 20-летнего Тюкавина три забитых мяча и одна результативная передача в 15 встречах во всех турнирах.