Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» и оценил ситуацию полузащитника команды Арсена Захаряна.

- Одним из лучших в матче с «Локомотивом» был Захарян. Можно ли сказать, что он вернулся?

- Хотелось бы этого. Понятно, что вся шумиха вокруг него сыграла с ним злую шутку. Могу то же самое сказать про Тюкавина. Я его просто не узнаю. Здесь отрицательную роль играет его агент, который заявляет, что футболисту не дают играть в «Динамо», и поэтому он его продаст. Мы помним ситуацию с Ташаевым, который начал прилично играть, агент решил его продать, и что стало с этим футболистом, все знают. С Захаряном плохую роль сыграла шумиха по поводу «Челси». Если он хочет попасть в Англию, то должен понимать, что надо подтверждать уровень своей игрой. Чтобы в «Челси» за ним продолжали следить.

- Кстати, вчера Захарян сказал, что переговоры с «Челси» продолжаются. Может он туда уехать в ближайшее время?

- Все может быть. Не удивлюсь этому.

Елена Григорьевская