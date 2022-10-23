Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Петрушин: «Шумиха вокруг Захаряна сыграла с ним злую шутку» эксклюзив

23 Октября 2022 • 12:33 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Динамо Москва
окончен

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» и оценил ситуацию полузащитника команды Арсена Захаряна.

- Одним из лучших в матче с «Локомотивом»  был Захарян. Можно ли сказать, что он вернулся?

- Хотелось бы этого. Понятно, что вся шумиха вокруг него сыграла с ним злую шутку. Могу то же самое сказать про Тюкавина. Я его просто не узнаю. Здесь отрицательную роль играет его агент, который заявляет, что футболисту не дают играть в «Динамо», и поэтому он его продаст. Мы помним ситуацию с Ташаевым, который начал прилично играть, агент решил его продать, и что стало с этим футболистом, все знают. С Захаряном плохую роль сыграла шумиха по поводу «Челси». Если он хочет попасть в Англию, то должен понимать, что надо подтверждать уровень своей игрой. Чтобы в «Челси» за ним продолжали следить.

- Кстати, вчера Захарян сказал, что переговоры с «Челси» продолжаются. Может он туда уехать в ближайшее время?

- Все может быть. Не удивлюсь этому.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.10.22 в 14:00
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
4.80 4.00 1.71
Видео
23.10.22 в 16:30
Спартак Москва Спартак Москва
Химки Химки
1.34 5.40 9.00
Видео
23.10.22 в 19:00
Ахмат Ахмат
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.56 4.20 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
13:12 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что Смолову по силам стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ
13:01 · Россия. Премьер-лига
​Карраскаль вернулся в состав ЦСКА
12:44 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили дал прогноз на матч «Спартака», назвав «Химки» пустым местом
12:26 · Россия. Премьер-лига
Аршавин забил красивый гол на фестивале футбола – видео видео
12:20 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» закрасил граффити с легендами клуба
12:02 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи» Адамов пропустит до трёх недель
11:54 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Зенит» - «Сочи»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Яшин — легенда всего футбола, не только «Динамо»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Захарян высказался о трансфере в «Челси»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Норманн считает, что «Динамо» войдёт в тройку призёров РПЛ по итогам сезона
11:06 · Россия. Премьер-лига
Аршавин объяснил, почему Бакаев мало играет за «Зенит»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Спартак» - «Химки» от Генича
10:51 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» заявили, что никогда не оказывали давление на Йокановича
10:39 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Химки»
10:38 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о планах клуба на зимнее трансферное окно
Все новости
Рекомендуем