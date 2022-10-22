«Закрой рот и стой молча» - Тикнизян нахамил болельщику

Московский «Локомотив» уступил в матче четырнадцатого тура российского чемпионата московскому «Динамо», но это было не единственным неприятным моментом для защитника команды Наира Тикнизяна. После матча он вступил в конфликт с желавшим призвать футболистов к ответу болельщиком «Локомотива», в результате чего нахамил одному из них.

- Я не буду с тобой нормально общаться. Закрой свой рот и стой молча. Ты себя как истеричка ведёшь, наберись терпения! Вот мы выиграем три игры подряд, и я посмотрю, как ты тогда будешь тут выступать, - заявил натянувший на голову капюшон, словно заправский гопник, Тикнизян рядом с командным автобусом.