Бубнов дал прогноз на дерби «Локомотив» - «Динамо»

В центральном матче 14-го тура чемпионата России «Локомотив» на домашнем стадионе «РЖД Арена» встретится с «Динамо». Своими ожиданиями от московского дерби поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. У «Динамо» есть свои проблемы, но их гораздо меньше, чем у «Локомотива». «Локо» часто рассыпается, если пропускает первым. Отдам предпочтение «бело-голубым», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч пройдет сегодня, 22 октября, начало – 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.