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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор: «Все грустят, когда проигрывают, все счастливы, когда мы побеждаем»

20 Октября 2022 • 01:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал слова своего одноклубника Дмитрия Баринова.

Полузащитник не так давно заявил: «На некоторых смотришь и думаешь, что им ** ***** [плевать]».

Изидор заявил, что не испытывает подобных чувств относительно игроков и персонала команды.

«На мой взгляд, все ребята очень сфокусированы на том, чтобы изменить ситуацию. Все грустят, когда проигрывают, все счастливы, когда мы побеждаем», - приводит слова футболиста «Чемпионат.com».

Сам игрок сказал, что предельно мотивирован абсолютно перед каждой встречей на футбольном поле и имеет большое желание забивать как можно больше голов, чтобы помогать «железнодорожникам».

На текущий момент «красно-зелёные» занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата России.

Ближайший матч «Локомотиву» предстоит провести на домашнем стадионе против московского «Динамо», начало игры - 22 октября в 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России Дмитрий Баринов Вильсон Изидор
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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